Verratti prolonge avec le PSG jusqu'en 2024!

Élément essentiel de l'entrejeu parisien, Verratti, 27 ans dans quelques jours, évolue depuis 2012 au Paris SG, qu'il avait rejoint en provenance de Pescara en Serie B. «Je pense que j'arrive au moment le plus important de ma carrière. Je pense qu'à 27 ans, tu connais beaucoup plus de choses, tu as plus d'expérience (...). C'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir poursuivre ici à Paris», confie le «Petit Hibou» dans un communiqué.

En 2016, il avait prolongé à deux reprises son engagement avec le PSG, jusqu'en 2020 puis jusqu'en 2021. «Comme je l'ai dit dès le premier jour, je me sens vraiment très bien ici, souligne le N6 parisien. Je sens que je joue pour une équipe qui a un très grand projet.» «Je veux essayer de gagner le plus possible. Et ici on a cette possibilité parce qu'on a une grande équipe, on a un grand coach. On peut faire de grandes choses ensemble», estime Verratti, déjà sacré champion de France à six reprises avec le club de la capitale.

(L'essentiel/afp)