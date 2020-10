Malgré les absents, Metz tient le choc à Angers

Le FC Metz a obtenu le point du match nul (1-1) sur la pelouse d'Angers, dimanche, à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Affaiblis par l'absence longue durée de leur buteur Ibrahima Niane et par des suspensions et forfaits (Maïga, Ambrose...), les Messins ont concédé l'ouverture du score sur pénalty. Mangani s'est chargé de sanctionner une faute d'Udol dans la surface de réparation.

Un coup dur sachant que les Mosellans auraient également pu bénéficier d'un pénalty quelques minutes auparavant... Mais les hommes de Frédéric Antonetti ne se sont pas laissés abattre, réagissant immédiatement. Dans la foulée du but angevin, Lamine Gueye a parfaitement servi Opa Nguette pour l'égalisation à bout pourtant. La seconde période a été vierge de but, même si les Grenats ont eu quelques opportunités, notamment en toute fin de rencontre. Seule ombre au tableau, la blessure du capitaine John Boye à la 80e.

«On fait une bonne première période et il est assez injuste de rentrer aux vestiaires à égalité. On a fait une erreur qu'on a payée cash. Après la pause, le physique était en baisse. C'est normal, plusieurs joueurs ont fait leur premier match depuis huit mois. On avait moins de répondant sur le plan physique. (...) Il y a des choses à améliorer dans le secteur offensif car quand on a les clés, du jeu, il faut se créer plus d'occasions. Derrière, Angers ne nous a pas déstabilisés (...)», a réagi l'entraîneur Frédéric Antonetti. Avec ce résultat nul, Metz se positionne à la 14e place avec 5 points d'avance sur Strasbourg 18e.

(th/L'essentiel)