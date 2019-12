«Non, l'oiseau ne m'a pas fait dessus!»

Nous sommes en 2014. Le match de Premier League entre Manchester United et Swansea se déroule «normalement» à Old Trafford. Toujours très expressif, Ashley Young prodigue quelques conseils à ses coéquipiers. Une tâche blanche «suspecte» traverse à ce moment précis l'écran et termine sa trajectoire... dans la bouche - grande ouverte - du milieu de terrain (reconverti depuis défenseur).

Cette vidéo, vous l'imaginez bien, tourne alors en boucles sur les réseaux sociaux. Comment résister au plaisir de vous la remontrer?

‘If a bird sh*t in my mouth, you’re going to have a reaction’



Five years on, Ashley Young has insisted that a bird didn’t poo in his mouth



He’s full of sh*t #MUFC #Young pic.twitter.com/VsXEDG6gSD — GiveMeSport Football (@GMS__Football) December 10, 2019

Cinq ans plus tard, Ashley Young est toujours sollicité sur cet épisode «douloureux» de sa carrière. Mardi, lors d'un tchat sur le poadcast officiel de Manchester United, il a une nouvelle fois dû évoquer le sujet. «Ce n'est jamais arrivé, a-t-il d'emblée souligné. Je le répète depuis Dieu sait quand. Mais on en est arrivé à un point où je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au cours d'une interview, pour redire que ce n'était jamais arrivé.»

«Motus et bouche cousue!»

«C'est devenu viral. Et ça l'est toujours, j'ai l'impression, a-t-il ajouté. Lorsqu'ils regardent cette vidéo, même ma femme et mes enfants me disent qu'un oiseau a fait caca dans ma bouche. Mais non, c'est faux!» Et l'intéressé de répéter inlassablement qu'il s'agit d'un montage.

L'affaire est semble-t-il close. Ce sera désormais motus et... bouche cousue!

(L'essentiel/bcr)