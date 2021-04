Une nouvelle technique insolite sur coup franc

Oldham’s free kick tactics tonight pic.twitter.com/4TtxcAdr7h — Football Shithousery (@FootyRustling) April 9, 2021

Vous pensiez avoir vu toutes les techniques possibles et imaginables sur coup franc? Détrompez-vous. Les coups de pied arrêtés constituent une abondante source d’inventions. Et vendredi soir, les joueurs d’Oldham Athletic, qui évolue en League Two (4ème division anglaise), en ont ajouté une nouvelle à la longue liste existante.

Le club entraîné par l’ancien attaquant australien Harry Kewell (passé notamment par Liverpool entre 2003 et 2008) accueillait Colchester en League Two. À l’arrivée: une large victoire 5-2, marquée par un surprenant but. On joue la 42e minute. Alfie McCalmont bénéficie d’un coup franc bien placé aux 20 mètres.

En regardant de plus près, on s’aperçoit que cinq de ses coéquipiers entourent le gardien adverse dans le but de lui boucher la vue. Puis, au coup de sifflet de l’arbitre, ils sprintent pour rejoindre le mur et prolonger l’embarras du portier. Dans la foulée, McCalmont ne rate pas sa tentative. Le ballon vient heurter le poteau avant de terminer sa course dans les filets. Rien ne dit que Dean Gerken serait parvenu à détourner une telle frappe sans la drôle de tactique qui a précédé. Mais le bénéfice du doute profite en tout cas à cette dernière.

