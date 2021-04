Les supporters «ont subi l'ultime trahison»

Voici les principales réactions lundi au projet de «Super League», lancée par douze riches clubs européens pour concurrencer la Ligue des champions et qui sera financée par la banque JP Morgan:

Fédération allemande de football

«La Fédération allemande de football (DFB) se positionne clairement contre le concept d'une Super League européenne. Dans le football, la performance sportive est au cœur de tout. C'est elle qui détermine la promotion et la relégation ainsi que la qualification pour les compétitions respectives. Les intérêts économiques de quelques clubs ne doivent pas prévaloir sur la solidarité pratiquée dans le football. Chaque club devra décider s'il veut continuer à faire partie du football solidaire dans son ensemble ou s'il veut poursuivre uniquement ses propres intérêts égoïstes, en dehors de l'UEFA et des fédérations nationales de football. La DFB soutient donc clairement la ferme déclaration conjointe de l'UEFA avec les ligues et associations nationales d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne».

Fondation des supporters de Chelsea

«Ils disent de s'attendre à l'inattendu, mais la Fondation des supporters de Chelsea (CST), ses membres et les supporters de football partout dans le monde ont subi la trahison ultime. C'est une décision motivée par la cupidité pour garnir les poches des dirigeants et prise sans considération pour les supporters loyaux, notre histoire, notre avenir ou l'avenir du football dans ce pays».

Fondation des supporters d'Arsenal (AST)

«Ce projet représente la mort de tout ce que le football devrait être», et notamment «une compétition basée sur le mérite sportif et une compétition équilibrée. L'AST fera tout ce qu'elle peut pour s'y opposer».

MUST, association des supporters de Manchester United

«Ces propositions sont tout à fait inacceptables et elles choquent les supporters de Manchester United, comme ceux de beaucoup d'autres clubs. Ne serait-ce qu'envisager de se retirer de la Ligue des champions serait une trahison de tout ce pour quoi ce club s'est battu. Nous enjoignons à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, y compris Manchester United, de retirer immédiatement cette proposition».

Karl-Erik Nilsson, président de la Fédération suédoise et vice-président de l'UEFA

«Il s'agit d'une initiative déplorable, dans laquelle ils parlent eux-mêmes de solidarité, mais la seule solidarité est probablement celle qu'ils ont en eux, ce groupe de 12 clubs. Je suis très attristé et très déçu que les valeurs, les lignes directrices et les règlements que nous avons dans le football soient rejetés de cette manière. C'est une menace qui ébranle toute la pyramide du football et qui ébranle tout dans notre activité. Quelles seront les conséquences pour les compétitions européennes de clubs sans ces 12 et comment cela les affectera-t-il ?».

Giovanni Carnevali, administrateur délégué du club de Sassuolo

«Les équipes qui adhèrent à ce projet ont une grande responsabilité, elles risquent de tuer notre championnat national. Il y a cet après-midi une réunion de la Ligue, on espère que les principaux concernés vont bien nous expliquer ce qu'ils entendent par Super Ligue. Mais ce qu'on a entendu jusqu'ici ne nous plaît pas. Des choses désagréables se produisent et on s'est probablement moqué de nous. Aujourd'hui, le football est difficile, les grandes équipes ont beaucoup perdu et le système doit être révisé. Mais dans le sport, il doit y avoir de la méritocratie, parfois être trop gourmand est une mauvaise chose. Avec un tel projet, il y aura des conséquences sur le championnat et on ira encore en justice..»

Greg Dyke, ancien président de la Fédération anglaise

«En fait je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que c'est un jeu qui se déroule entre les clubs riches et les instances, mais je ne pense pas que ce soit bon en quoi que ce soit pour le football. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que l'opposition à ce projet - qui vient de pratiquement partout, je n'ai pas entendu une seule personne qui y soit favorable -, va l'arrêter».

Razvan Burleanu, président de la Fédération roumaine de football

«Les clubs qui vont opter pour cette compétition ont des intérêts exclusivement financiers et ne sont aucunement intéressés par la passion des supporters, par les investissements dans leurs propres académies. Il faut souligner que la plupart des clubs membres de ce groupe sont détenus par des capitaux américains. Par conséquent, je ne pense pas qu’une telle compétition puisse être couronnée de succès à moyen et long terme, vu notamment la position ferme de l'UEFA et de la FIFA, ainsi que celle des trois grandes fédérations qui disent que tout club qui participera à cette compétition sera exclu aussi bien des compétitions européennes que nationales».

Première Ligue russe (RPL)

«La RPL est solidaire avec la position de l'UEFA et des ligues européennes» critiquant le projet d'une «Super League». «Cette idée va à l'encontre des valeurs de base du football, ne tient pas compte des intérêts de la majorité écrasante des clubs et provoque un schisme dans la communauté européenne de football».

Jakob Jensen, président de la Fédération danoise de football

«C'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Entre autres parce que le football est un rêve. Il ne sert à rien de créer une ligue fermée où le seul but des clubs est de gagner de l'argent».

(L'essentiel/afp)