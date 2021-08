Un salaire de 40 millions pour Messi au PSG?

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

L’annonce du divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone, après plus de vingt ans de vie commune, a créé jeudi un séisme dans le monde du football. Alors qu’après la Copa América, les médias espagnols assuraient que le sextuple Ballon d’Or allait prolonger jusqu’en 2026, les problèmes économiques du club catalan ont rendu impossible cette transaction. «Nous n’avons pas voulu mettre plus en péril l’institution, a justifié vendredi le président du Barça, qui compte plus d’un milliard de dettes. Nous ne pouvons pas inscrire le joueur à cause du plafond salarial de la Liga. Il a d’autres propositions», a ajouté Joan Laporta.

Mais, avec la crise sanitaire et les conséquences économiques inquiétantes pour le monde du ballon rond, peu de clubs ont réellement les moyens de s’offrir le légendaire argentin. Le Paris Saint-Germain et Manchester City pouvaient espérer accueillir celui qui a fait vibrer les travées du Camp Nou depuis le 16 octobre 2004, date de son premier match avec la première équipe blaugrana. Mais le club mancunien, qui vient de débourser 100 millions de livres pour s’attacher les services de Jack Grealish, a écarté cette idée. «On n’y pense pas, absolument pas. Nous étions convaincus que Leo resterait au Barça», a affirmé Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens.

Lionel Messi devrait donc s’engager avec le PSG. «Il n’y a pas encore d’accord, mais Lionel Messi a informé le PSG de sa volonté de jouer au club la saison prochaine», a indiqué RMC Sport.

40 millions par saison

«Leo Messi poursuivra sa carrière au PSG sauf énorme surprise», surenchérit Marca. Un membre de la famille royale qatarie, Khalifah Bin Hamad Al Thani, a de son côté déclaré que l’affaire était déjà entendue. Le frère de l’Émir Tamim bin Hamad Al Zani, propriétaire du PSG, a écrit sur Twitter que «les négociations étaient conclues et seraient dévoilées plus tard.» On parle d’un contrat de deux ans, avec une année de plus en option.

Selon L’Equipe, l’Argentin de 34 ans toucherait 40 millions d’euros par saison – hors bonus – ainsi qu’une prime de 30 millions à la signature. Jorge Messi, père et agent de la star, se rendra ce week-end dans la Ville-Lumière pour finaliser tous les détails du contrat. D’après les informations de Mundo Deportivo, le joueur devrait être officiellement présenté mardi.

Quel impact sur Mbappé?

Grâce à l’assouplissement provisoire du fair-play financier décidé par l’UEFA, le club parisien, qui a déjà recruté cet été Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, possède les ressources financières pour engager Messi. D’autant plus que l’arrivée de la Pulga générerait de forts revenus. Cela «rend l’affaire désormais très probable», estime L’Equipe.

Reste à savoir si cette probable arrivée va avoir un impact sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. «Kylian va rester, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre», avait déclaré fin juillet au quotidien français le président du club Nasser Al-Khelaïfi. L’actuel président de l’Association européenne des clubs (ECA), nommé après l’affaire de la Super Ligue, va donc maintenant tout mettre en œuvre pour offrir au public un trio d’anthologie composé de Messi, Neymar et Mbappé.

