Brésil-​​Argentine stoppé à cause du… Covid

Le match de qualifications pour le Mondial 2022 entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu dimanche, à Sao Paulo, après l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa, pour violation des protocoles anticovid de la part de quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre.

Les Argentins sont rentrés aux vestiaires après cette interruption à la 5e minute de ce choc des qualifications sud-américaines, consécutive à l'entrée sur le terrain d'un agent de l'Anvisa, dans la confusion générale.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG