Harry Kane rêve de jouer au foot américain en NFL

«Je le pense très sérieusement, a-t-il insisté durant l'interview. D'ici dix à douze ans, c'est quelque chose (le foot US) que je vais essayer dans tous les cas.» Plus loin dans l'entretien, Kane a ajouté qu'il aimerait rester dans les mémoires «en tant que grand sportif, et pas seulement en tant que footballeur».

L'attaquant anglais a également spécifié qu'il avait déjà des amis dans le milieu du football américain. Ainsi, il a récemment participé à la fête des New England Patriots après leur victoire dans le Superbowl. Il y a rencontré le quarter-back Tom Brady. Tous deux avaient fait connaissance précédemment sur les réseaux sociaux, mais il ne s'étaient jamais vus auparavant.

«Nous avons eu un chemin similaire», a précisé Kane à propos de Brady. Pendant leur jeunesse, les deux sportifs ont en effet dû lutter contre les doutes qu'on formulait à leur égard. Kane a ainsi rendu hommage à son nouveau pote: «Ils n'étaient pas beaucoup à penser qu'il serait si fort, voire même qu'il jouerait en NFL, et il est devenu l'un des meilleurs de tous les temps. Quand tu as une telle confiance en toi, de même que le motivation et la faim, alors tu peux réussir.»

Raison pour laquelle Harry Kane réussira une seconde carrière en football américain? Réponse dans dix à douze ans... peut-être.

(L'essentiel/Sport-Center)