Les Herbiers se qualifient pour les demi-​​finales

Les Herbiers et Lens n'ont pas réussi à se départager avant la séance des tirs au but, ce mardi soir, en quart de finale de la Coupe de France. Malgré une légère domination dans le jeu, les Lensois (Ligue 2) n'ont jamais semblé en mesure de pouvoir marquer face au club de National. Pire, ce sont les Vendéens qui se sont montrés les plus dangereux en contre.

Coupe de France, 1/4 de finale



Mardi

Les Herbiers (N) - Lens (L2) 0-0 (4-2 tab)



Mercredi

Chambly (N) - Strasbourg (18h30)

PSG - Marseille (21h05)



Jeudi

Caen - Lyon (21h)



La prolongation de deux fois quinze minutes n'a rien changé à l'affaire. C'est finalement la séance des tirs au but qui a désigné le premier club qualifié pour les demi-finales de la compétition. À ce petit jeu, ce sont les Vendéens qui se sont montrés les plus adroits. Marie, Bonnet, David et Flochon ont inscrit leur penalty pour Les Herbiers, alors que Diarra et Mesloub manquaient leur tentative pour Lens.

(L'essentiel)