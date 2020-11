Le monde du foot salue la mémoire du génie argentin

Quand une icone du football salue la mémoire d'une autre. Pelé a réagi ce mardi à la mort de Diego Maradona, une «triste nouvelle». «J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende, a ajouté le triple champion du monde brésilien, qui a fêté ses 80 ans fin octobre. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel».

Cristiano Ronaldo a pour sa part rendu hommage à «un génie éternel», en partageant sur les réseaux sociaux une photo en noir et blanc où on le voit aux côtés de l'ancien footballeur argentin.«Aujourd'hui je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack. Tu ne seras jamais oublié», a écrit le quintuple Ballon d'or portugais.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Voici les autres réactions:

Equipe d'Argentine (sur Twitter): «Adieu, Diego. Tu seras éternel dans tous les cœurs de la planète football».

Fédération argentine (AFA, sur Twitter): «L'Association du football argentin, par la voix de son président Claudio Tapia, manifeste sa douleur la plus profonde après le décès de notre légende, Diego Armando Maradona».

Alberto Fernandez, président de l'Argentine (sur Twitter): «Tu nous a emmenés sur le toit du monde. Tu nous as rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pendant toute notre vie».

Thomas Bach, président du Comité international olympique (sur Twitter): «Adieu à un grand. Tu étais une âme troublée, mais tu as ravi le monde entier avec tes talents uniques de footballeur. Repose en paix».

Gary Lineker, son adversaire lors du fameux Argentine-Angleterre au Mondial-1986 (sur Twitter): «De loin le meilleur joueur de ma génération et peut-être le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais tourmentée, espérons qu'il trouvera enfin le confort entre les mains de Dieu».

Boca Juniors (sur Twitter): «Eternels remerciements. Eternel Diego».

SSC Naples (sur Twitter): «Pour toujours. Ciao Diego».

(L'essentiel)