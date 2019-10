Le match se termine dans la confusion à Naples

Meanwhile in Italy...



Napoli manager Carlo Ancelotti was sent off after some late controversy in a 2-2 draw with Atalanta. ????#NapoliAtalanta pic.twitter.com/0fbekEaaTr — DAZN Canada (@DAZN_CA) October 30, 2019

La fureur des Napolitains est née de l'égalisation d'Ilicic à la 86e minute. Au tout début de l'action, l'attaquant napolitain Llorente a en effet réclamé un pénalty pour une faute de Kjaer dans la surface bergamasque. Après une très longue interruption du match, l'arbitre a finalement validé le but de l'Atalanta, sans passer par la case visionnage des images, qui montraient en fait que Llorente avait commis la première faute.

Au bout du compte, ces cinq minutes d'incertitude ont coûté cher à Naples avec, outre l'égalisation adverse, les expulsions de Carlo Ancelotti et d'un de ses adjoints et un avertissement pour Insigne. Jusque-là, Naples avait plutôt dominé ce choc de haut de tableau et menait assez logiquement grâce à Maksimovic (16e) et Milik (71e). L'attaquant polonais a aussi touché le poteau et la barre.

Avant le but d'Ilicic, l'Atalanta de son côté avait égalisé par Freuler (41e). L'Atalanta conserve sa troisième place, à deux points de la Juventus, qui affronte le Genoa à 20h00 GMT, et à quatre de l'Inter Milan, vainqueur à Brescia mardi (2-1). Naples est de son côté 4e, mais sous la menace de l'AS Rome, qui passera devant en cas de victoire sur le terrain de l'Udinese.

(L'essentiel/afp)