Frenkie de Jong irait au PSG pour 75 millions

Le très convoité milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong (21 ans) est «tout près» de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 75 millions d'euros cet été, a rapporté vendredi, le journal néerlandais De Telegraaf. «Il est presque certain que De Jong va quitter l'Ajax pour le Paris Saint-Germain», s'avance le tabloïd, qui révèle une rencontre décisive entre les représentants de la pépite néerlandaise et une délégation du PSG, dans la semaine.

Maxwell et le directeur sportif parisien Antero Henrique, «pas perturbé par le montant du transfert», ont rencontré jeudi l'agent du joueur Ali Dursun, puis les dirigeants de l'Ajax, selon le quotidien néerlandais. Le PSG, toujours sous le coup d'une enquête de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, pourrait toutefois voir sa marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts.

Si la vente de l'international néerlandais (5 sélections) est officialisée, elle deviendrait «la plus chère et la plus sensationnelle de l'Eredevisie» souligne De Telegraaf. De Jong deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de l'Ajax, loin devant le Colombien Davinson Sanchez, transféré pour 40 millions à Tottenham.

Le métronome de l'Ajax avait été l'un des grands artisans de la victoire des «Oranje» contre l'équipe de France, mi-novembre, époustouflant au passage Kylian Mbappé. «Sa vision du jeu et sa qualité de passe qui casse les lignes le rendent très précieux, surtout qu'il récupère pas mal de ballons», louait le quatrième du Ballon d'or dans le dernier France Football.

(L'essentiel/afp)