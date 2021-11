«La meilleure équipe avec qui j’ai joué en sélection»

L'essentiel: À quel point le match remporté en Irlande en mars vous a donné de la confiance?

Maxime Chanot, défenseur: Ce match a été très important mais il n’a pas changé notre approche. On a beaucoup travaillé ces dernières années. Avant la rencontre, nous savions que nous avions les armes pour l’emporter. Sans paraître prétentieux, ce n’était pas une grosse surprise pour nous. Cette victoire n’a pas changé notre équipe et le travail que nous fournissons depuis plusieurs années.

Devant vos fans, ça pourrait être encore plus important de gagner ce match...

Oui, car nous pouvons finir troisièmes du groupe. C’est important pour nous. Ça a été une campagne réussie mais neuf points, ce n’est pas assez. Croyez le ou non, notre objectif était de terminer troisièmes du groupe au début de la campagne.

Dimanche, il y aura presque 10 000 personnes motivées pour voir le Luxembourg et pas par la venue d’une grosse équipe, est-ce que cela rajoute une pression supplémentaire?

Non, c’est même le contraire. On a envie de jouer ce genre de match. Pour nous c’est important car c’est le début d’une nouvelle ère, dans un nouveau stade, avec des résultats qui sont convaincants depuis quelques années. Tous les joueurs sont contents de jouer dans cet environnement.

Ça fait plusieurs années que vous jouez pour le Luxembourg, est-ce que l’équipe actuelle est la plus forte dans laquelle vous avez évolué?

Oui et de loin. C’est assez surprenant car je suis là depuis presque le début de l’ère du coach. J’ai vu une grosse évolution et à chaque campagne je disais à Luc (Holtz) que je trouvais l’équipe de plus en plus forte. Il y a encore trois ou quatre ans je trouvais que quelque chose était en train de se former mais je ne pensais pas qu’on arriverait à ce niveau. Le mérite revient au sélectionneur et à tous les joueurs qui ont cru au projet. On se rend compte que les joueurs ont gagné en maturité en club et ça nous a beaucoup aidés sur le terrain. J’espère que vous me reposerez la question dans deux ans et que je vous donnerai la même réponse. Mais je suis confiant et je suis presque sûr que ce sera le cas.

Quelle incidence aura l’absence de votre partenaire en défense centrale, Dirk Carlson, suspendu dimanche?

Je m’entends bien avec lui. C’est un jeune qui est très à l’écoute. Je prends mon rôle plus à cœur lorsque je joue avec un plus jeune à côté de moi. Ça va être une perte pour l’équipe mais on sait qu’il y a aussi d’autres joueurs qui ont du potentiel. Je sais que celui qui le remplacera sera à la hauteur. La force de ce groupe c’est que personne n’est irremplaçable.

Comment se passe votre saison en MLS avec New York City?

Très bien. On a la chance de s’être qualifiés pour les play-offs en prenant la quatrième place qui nous permet de recevoir(Atlanta, en quarts). C’était l’objectif du club. On a eu un passage un peu compliqué en fin de saison où on a perdu quelques matches mais on s’est bien rattrapés. On a gagné nos quatre derniers matches. C’est une saison satisfaisante sur le plan collectif. De mon côté, ça s’est très bien passé puisque j’ai joué tous les matches et une dizaine avec le brassard de capitaine. Le paradoxe de la MLS c’est que tout se joue pendant les play-offs. Je vous dirai d’ici deux ou trois semaines si la saison a été positive. Si c’est le cas ça voudra dire qu’on a remporté le championnat.

Vous avez dû avoir des coéquipiers irlandais lorsque vous avez joué en Angleterre, qu’en avez-vous appris?

Oui, j’ai eu la chance de jouer en Angleterre trois ans quand j’étais plus jeune. J’ai signé mon premier contrat professionnel à Sheffield United en 2007. J’ai joué avec quelques Irlandais. En Angleterre, j’ai appris la culture de la gagne et le « fighting spirit ». Ce sont des choses que j’ai essayé de conserver pendant toute ma carrière. Avec cette mentalité nous nous attendons à un combat demain. On a gagné le premier match donc ils voudront une revanche. Mais nous sommes prêts pour ça.

(Recueilli par Nicolas Grellier/ L'essentiel)