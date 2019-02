Près d'un milliard d'euros dépensé au mercato

Les clubs des cinq grands championnats européens ont dépensé 567 millions d'euros en transferts durant le dernier mercato d'hiver, a annoncé la FIFA. Les clubs de ces cinq championnats, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie, représentent 59,1% du montant global des transferts réalisés entre le 1er et le 31 janvier et qui a atteint 960 millions d'euros.

C'est 6,4% de plus par rapport à la même période l'an passé. L'Angleterre est le pays qui a le plus dépensé, avec une enveloppe de 156 millions d'euros. Ce montant a cependant diminué de 65% par rapport au mercato d'hiver 2018 qui constituait un record. L'Italie pointe à la 2e place (126 millions), devant l'Allemagne (98 millions), comme l'Espagne, et la France (83 millions).

Au total, 162 des 211 fédérations membres de la FIFA avaient leur marché des transferts ouvert durant le mois de janvier.

(L'essentiel/afp)