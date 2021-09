Benjamin Mendy emprisonné et rayé de «FIFA 22»

Placé en détention provisoire depuis la fin du mois d’août, Benjamin Mendy ne foulera même pas les pelouses de manière virtuelle cette saison. Le latéral de Manchester City a en effet été effacé de «FIFA 22», relate le Parisien. Le nom du latéral français de 27 ans, accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, avait déjà été effacé de la boutique en ligne du club mancunien, après avoir été suspendu.

«Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans FIFA 22 et son apparition dans FIFA Ultimate Teak et Ultimate draft est suspendu dans l’attente de son procès», a expliqué lundi soir EA Sports, le célèbre éditeur de jeux vidéo sportifs.

Pas de Benjamin Mendy dans Fifa 22. EA Sports, qui nous confirme l'information, l'a retiré de l'effectif de City (et des Bleus), et a suspendu sa présence dans FUT «dans l'attente de son procès». https://t.co/QH19xg2M0N — Romain Baheux (@RBaheux) September 27, 2021

Alors que «FIFA 22» sortira officiellement le 1er octobre, le footballeur devra lui attendre le 24 janvier 2022 pour voir son procès débuter. Mendy est accusé de trois viols en octobre 2020 et d'un viol en août 2021, à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il est aussi accusé d'agression sexuelle sur une femme, également à son domicile, au début du mois de janvier dernier. Une de ces femmes serait mineure.

Mais une nouvelle audience est prévue le 15 novembre, lors de laquelle l’avocate du champion du monde pourrait demander l’abandon des charges. Une lueur d’espoir pour Benjamin Mendy, qui s’était vu refuser une demande de libération sous contrôle judiciaire et qui, à cause d’un quiproquo, pensait pouvoir séjourner dans une cellule VIP.

(L'essentiel/Sport-Center)