Un arbitre s’effondre en plein match

On jouait la 81e minute de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie, mardi dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, lorsque l’arbitre n’a plus été en mesure d’assurer ses fonctions. Comme pris d’étourdissements dans un premier temps, le Ghanéen Charles Bulu s’est étendu sur le dos avant de perdre connaissance, provoquant la plus grande inquiétude chez les joueurs.

Évacué sur une civière puis transporté dans un des hôpitaux d’Abidjan, le malheureux a finalement eu plus de peur que de mal. Quelques heures plus tard, apparemment remis, il était en mesure de rassurer ses proches, via une photo où il pose les doigts en signe de victoire

A propos de victoire, celle de la Côte d’Ivoire (3-1) devrait être entérinée, même si la partie n’a pas pu reprendre - le quatrième arbitre était ivoirien. Les Éléphants étaient déjà qualifiés avant le coup d’envoi pour le tournoi final, qui se déroulera du 15 janvier au 28 février 2022 au Cameroun. Quant à l’Éthiopie, elle sera aussi du voyage malgré cette défaite, suite au nul concédé par Madagascar contre le Niger.

(L'essentiel/Simon Meier)