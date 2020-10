Le feuilleton Messi a mis Piqué «sur les nerfs»

Gerard Piqué s’est dit très déçu par la manière dont le FC Barcelone a géré l’envie de départ de Lionel Messi et a défendu l’Argentin dans une interview à La Vanguardia, affirmant que «le stade devra porter son nom».

«Un joueur qui t’a tant donné pendant 16 ans... Tu es obligé d’arriver à un accord avec lui. Ce n’est pas possible que les deux parties soient si distantes», a regretté le défenseur central de 33 ans dans un entretien diffusé par le quotidien espagnol vendredi.

«J'aurais agi autrement»

«Leo en a fait assez pour gagner le droit de prendre une décision, et si lui considère qu’il devait partir... Moi, si j’avais été président (du club), j’aurais agi autrement», a critiqué l’ex-international espagnol (102 sélections), s’en prenant implicitement à la direction et au président Josep Maria Bartomeu.

En août, la «Pulga» a annoncé par Burofax son envie de quitter le club en faisant jouer une clause de son contrat, mais le club l’a forcé à rester s’en remettant à sa clause de libération de 700 millions d’euros, ou, le cas échéant, en menaçant de porter l’affaire en justice.

«Le nouveau stade devra porter son nom»

«Je me demande: comment est-il possible que le meilleur joueur de l’histoire, dont nous avons eu la grande chance de profiter, se réveille un jour et envoie un Burofax (courrier recommandé ayant valeur de preuve devant la justice) parce qu’il sent qu’on ne l’écoute pas? Tout ça, c’est assez révoltant», a ajouté Gerard Piqué.

«Que se passe-t-il? Leo mérite tout. Le nouveau stade devra porter son nom, et ensuite celui du sponsor. On doit préserver nos emblèmes, et pas leur ôter tout prestige. Ça me met sur les nerfs...», a assuré le champion du monde 2010 avec l’Espagne, qui a prolongé mardi son contrat avec le Barça jusqu’en 2024, sous conditions.

Malgré ce départ avorté en août, Messi est resté au Barça et Piqué le sent désormais «très bien». Le contrat du sextuple Ballon d’or s’achève le 30 juin 2021. «Il est très impliqué, enthousiaste. Leo est le reflet du vestiaire, l’exemple à suivre. S’il va bien, il nous donne de la sérénité», a affirmé le Catalan, à la veille de disputer le premier clasico de la saison 2020/2021 face au Real Madrid samedi (15 heures), à huis clos.

Le projet «Espai Barça» (Espace Barça), censé transformer le Camp Nou et ses alentours, censé débuter en 2017 pour s’achever en 2021, a à peine commencé.

(L'essentiel/afp)