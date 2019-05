Chelsea assomme Arsenal et gagne l'Europa League

Un peu plus de quinze minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Arsenal pour s'écrouler et voir s'envoler ses rêves de titre européen. Trois buts en forme de coups de massue au retour des vestiaires, qui ont plié cette finale 100% londonienne de l'Europa League et offert aux Blues de Chelsea leur premier titre continental depuis 2013.

Arsenal avait pourtant eu la meilleure occasion d'une première période crispée avec cette superbe frappe de Xhaka qui a flirté avec le montant (28e), sans oublier le contact litigieux entre Lacazette et Kepa dans la surface de réparation (18e).

Mais la reprise du jeu a été fatale aux Gunners, qui pourront regretter d'avoir laissé partir l'attaquant français Olivier Giroud l'année passée. C'est lui qui a ouvert le score d'une très jolie tête sur un centre de Palmieri (49e), avant le deuxième but inscrit par Pedro sur une passe d'Hazard (60e).

La der d'Eden Hazard

L'avant-centre des Bleus a ensuite obtenu le pénalty du 3-0, transformé par Hazard (65e), puis offert un doublé à la star belge, qui ne s'est pas fait prier pour battre Cech à la 72e (4-1). La réduction du score d'Iwobi trois minutes avant ce quatrième but (69e) s'est finalement avérée anecdotique.

Rarement titulaire en championnat, le Français de 32 ans a été l'un des grands bonhommes de la rencontre, à l'image de sa saison brillante en Europa League (11 buts). Quant à Eden Hazard, cette dernière rencontre disputée avec les Blues fait figure de moment d'apothéose avant son départ annoncé pour le Real Madrid la saison prochaine.

(Thomas Holzer/L'essentiel)