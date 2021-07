Kylian Mbappé sera traité «de la même manière»

L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, affirme, dans un entretien au Parisien, qu'il traitera «de la même manière» Kylian Mbappé, même si ce dernier n'a toujours pas prolongé, un an avant la fin de son contrat. «La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C'est un joueur de l'effectif et nous le traiterons de la même manière qu'un joueur avec cinq ans de contrat», a répondu l'entraîneur argentin, répondant à une question sur l'éventualité de voir l'international français jouer une dernière année à Paris sans prolonger par la suite et ainsi quitter le club libre.

Durant cette même interview, Mauricio Pochettino a précisé que l'attaquant de 22 ans ne lui avait pas dit ne pas souhaiter prolonger avec Paris. «Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m'a parlé de ça». «Il a un an de contrat avec nous, c'est une réalité. Et pour le moment, c'est notre joueur et nous le traiterons comme tel», a insisté l'Argentin.

Arrivé en août 2017 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a disputé 171 matches avec Paris pour 132 buts inscrits.

(L'essentiel/afp)