Quand la neige arrête un but qu'il avait marqué

Après une défaite, certaines équipes diront toujours que l'arbitre, la chance ou les éléments n'étaient pas avec elles. Dans le cas de Hanovre 96, l'argument météorologique aurait de quoi tenir la route. On dit que le temps est toujours le même pour les deux équipes, mais quand même...

Dimanche soir, Hanovre avait la lourde tâche d'accueillir le Bayer Leverkusen, membre du top 6 de Bundesliga, pour tenter de recoller aux équipes qui le devancent dans la course au maintien dans l'élite. Mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour la formation qui occupe l'avant-dernière place du classement.

A la 33e minute d'un match copieusement arrosé par la neige, alors que les visiteurs menaient déjà 0-2, l'ailier Genki Haraguchi, bien servi en profondeur, s'est présenté face au gardien adverse, l'a contourné et a tiré en direction de la cage béante du Bayer. Manque de chance, le ballon qui prenait tranquillement le chemin du but a été progressivement freiné par la couche de neige se formant sur la pelouse et a fini par s'arrêter... juste devant la ligne.

Pas de but, donc, et au final une 17e défaite de la saison pour Hanovre, qui n'a gagné que trois fois depuis l'exercice. Et dire que le Lucernois Pirmin Schwelger et ses coéquipiers étaient malgré tout revenus à 2-2 à la 73e minute, notamment grâce à un but d'un joueur de Leverkusen contre son camp...

Mais Kai Havertz, un nom fort à propos, et Leverkusen avaient décidé que la victoire serait pour eux. L'Allemand a marqué le 2-3 à la 87e. Quand ça ne veut pas pour Hanovre, ça ne veut pas.

(L'essentiel/Sport-Center)