Cristiano Ronaldo, un gros raté puis un festival

[ VIDÉO] ????????

❌ Quel raté de Cristiano Ronaldo !

Complètement esseulé face au but, CR7 rate sa tête qui passe au dessus du cadre !https://t.co/LLy31zuTPv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2020

Même les meilleurs manquent des buts «tout faits»! Cristiano Ronaldo l'a prouvé vendredi soir en ratant le cadre en première mi-temps contre Lecce. Pourtant en position idéale au premier poteau, le buteur portugais a envoyé sa tête au dessus.

Rare pour un joueur de son niveau qui se distingue la plupart du temps par son efficacité exceptionnelle. L'occasion manquée est arrivée alors que le score était encore de 0-0. Les joueurs de Lecce ont alors espéré que la star portugaise soit dans un mauvais soir...

Mais ce n'était pas le cas. En grand champion, Cristiano Ronaldo s'est plus que rattrapé en seconde période. Bilan: un but sur pénalty, deux passes décisives, dont une merveilleuse talonnade pour Higuain, et une victoire 4-0 pour son club.

Cristiano Ronaldo x Lecce

1️⃣gol ⚽️

2️⃣ass. pic.twitter.com/VvSy1MHznq — Futebol is'Life (@is_futebol) June 27, 2020

Con su gol ante Lecce, Cristiano Ronaldo le ha marcado a 20 de 21 equipos que ha enfrentado en la Serie A.

pic.twitter.com/wiTMBEcmEh — Diego Zanatta (@diegozanattaa) June 26, 2020

S'il peut comme n'importe quel autre joueur se manquer de manière épisodique, CR7 demeure quasi-infaillible sur un match entier...

(th/L'essentiel)