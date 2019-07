Le joueur de Real fait un malaise devant la presse

Pur hasard ou rapport de cause à effet? Toujours est-il qu'Eder Militão, la nouvelle recrue du Real Madrid achetée 50 millions d'euros l'hiver dernier, a eu un malaise en pleine conférence de presse de présentation.

Cravate et costard noirs sur chemise blanche, le Brésilien de 21 ans s'est senti mal au moment où un journaliste a évoqué l'éventuelle venue de Neymar au Real Madrid. «Je ne me sens pas très bien... Je suis un peu malade, je suis très ému», a-t-il bafouillé.

Le défenseur s'est mis la main sur le front et a tenté de de desserrer son noeud de cravate, avant qu'on ne lui donne un verre d'eau. «Je ne peux plus parler, je ne peux plus rien dire», a-t-il ajouté. Le chef médias du Real a ensuite mis un terme prématuré à la conférence de presse.

? Le malaise de Militão pendant sa conférence de présentation au Real Madrid ? pic.twitter.com/CxTUyZoW5y– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 juillet 2019

Quant aux vraies raisons de son malaise, elle n'ont officiellement pas été dévoilées. Était-ce en lien avec la question du journaliste sur Neymar? L'émotion de débarquer dans un club mythique? Ou tout simplement la gueule de bois suite à la victoire en Copa America avec le Brésil? Peut-être tout simplement un peu des trois...

Eder Militão s'est senti mal au moment où un journaliste lui parlait de Neymar... Image: Reuters.

(L'essentiel/Sport-Center)