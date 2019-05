Chelsea gagne un match «contre la haine»

L'international anglais Ross Barkley a ouvert la marque pour le club londonien, dès la 3e minute. Son coéquipier français Olivier Giroud a porté le score à 2-0 à la 29e minute et Barkley a ajouté un troisième but à l'heure de jeu en déviant un tir de Gonzalo Higuain dans le but de New England.

La rencontre, baptisée «Coup de sifflet final contre la haine», a été organisée à l'instigation du propriétaire de New England, Robert Kraft, qui détient aussi l'équipe de football américain des New England Patriots. Elle a permis de recueillir quatre millions de dollars qui seront distribués à des associations qui luttent contre les discriminations et la violence.

(L'essentiel/afp)