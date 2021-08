Manchester City présente ses statues de légende

Vincent Kompany et David Silva seront toujours présents à l’Etihad Stadium. Les deux Cityzens ont chacun eu droit à une statue dans l’enceinte du stade de Manchester City. Le club estime qu’il s’agit de deux légendes.

We are thrilled to unveil permanent statues of Club legends @VincentKompany and @21LVA at the Etihad Stadium



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bLD3S4nZl9