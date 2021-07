Ils vont jouer avec un maillot transparent

Le Bedale AFC a remis ça. Ce club anglais, qui évolue au niveau amateur au sein de la North Riding Football League dans le Yorkshire, poursuit sur sa lancée fantaisiste. Avec la complicité de son sponsor principal Heck, un fabricant de saucisses, Bedale a pris comme habitude de faire parler de lui à travers des maillots improbables, et ce depuis maintenant cinq saisons.

Depuis 2017, on a ainsi eu successivement droit à des saucisses, un hot-dog, le combo purée-petits pois ainsi qu’une carotte géante en guise de design.

Cette saison, le club a décidé de faire «sobre» en arborant des tenues complètement transparentes, à l’exception des chaussettes et d’un caleçon. Si cette initiative peut faire sourire, elle a surtout pour but de générer de l’attention sur une cause chère au club. Une partie des bénéfices de la vente des maillots sert en effet à financer la lutte contre le cancer de la prostate, une maladie qui a touché plusieurs membres du club, durant ces dernières années.

«Don’t forget to check»

Ainsi, en lieu et place de Heck sur la poitrine, Bedale a fait inscrire «Don’t forget to check» («N’oubliez pas de vous faire contrôler»), avec quatre flèches pointant en direction du sexe. Le message est clair.

«Il ne s’agit pas uniquement le tout premier maillot transparent, c’est aussi un maillot porteur d’un message, celui de se soumettre à des contrôles réguliers», a expliqué le président du Bedale AFC Marty Coombs, cité par le média anglais Hambleton Today.

Chaque année, la vente de maillots permet ainsi de récolter des dizaines de milliers de livres en faveur de la lutte contre le cancer de la prostate. «Ce qui avait commencé par une blague avec notre équipement en saucisses désormais est devenu cette incroyable force qui grandit d’année en année», s’est félicité Marty Coombs.

(L'essentiel)