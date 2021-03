Il craque sous l’émotion pour sa première en pro

Le Portugal vient peut-être de voir émerger une nouvelle pépite. Samedi, Dario Essugo et ses traits d’adolescent sont entrés dans l’histoire du championnat portugais.

Lors d’une rencontre de Liga NOS face au Vitoria Guimaraes, le milieu de terrain du Sporting Portugal a effectué ses grands débuts avec les professionnels. Sur le banc au coup d’envoi, il a remplacé Joao Mario à la 84e et établit, à 16 ans et 6 jours, un nouveau record de précocité sur le plan national. Il efface des tablettes un certain Santamaria, apparu pour la première fois en championnat en janvier 1999 à 16 ans, 11 mois et 12 jours, déjà sous les couleurs du Sporting.

Essugo a en plus eu le bonheur de fêter son baptême du feu par une victoire (1-0), qui permet à son équipe de conforter son avance au classement. Rattrapé par l’émotion au coup de sifflet final, il n’a pu retenir ses larmes. Ses coéquipiers se sont alors dirigés vers lui pour le féliciter et lui prodiguer quelques conseils.

«C’est une sensation indescriptible, quelque chose dont j’ai toujours rêvé, a confié celui qui avait paraphé son premier contrat professionnel quelques jours plus tôt. Je remercie tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible, ce n’est que le début. Maintenant, je dois continuer à travailler de plus en plus dur pour atteindre mes objectifs personnels et collectifs».

