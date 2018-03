Le Bayern au stand de tir contre Hambourg

Après cette 26e journée, Munich compte toujours 20 points d'avance sur son dauphin Schalke, qui est allé s'imposer vendredi soir à Mayence 1-0 en match avancé. Derrière, Leverkusen s'est provisoirement hissé seul en troisième position grâce à sa victoire à domicile contre Mönchengladbach (2-0). Pour le Bayern, les deux prochaines semaines sont cochées depuis longtemps sur l'agenda: un déplacement à Leipzig dimanche prochain, et la réception du Dortmund le 31 mars. Deux victoires leur assureraient le titre. Samedi, les spectateurs Munichois pouvaient avoir de l'espoir: au cours de ses sept derniers matches à domicile contre Hambourg, le Bayern avait marqué... 44 buts! (plus de 6 buts de moyenne par match), avec deux records à 8-0.

Résultats de la 26e journée



Vendredi

Mayence - Schalke 04 0 - 1



Samedi

Bayern Munich - Hambourg 6-0

Hoffenheim - Wolfsburg 3-0

Hertha Berlin - Fribourg 0-0

Hanovre - Augsbourg 1-3

Leverkusen - Mönchengladbach 2-0



Dimanche

Stuttgart - Leipzig

Dortmund - Eintracht Francfort



Lundi

Werder Brême - Cologne

Les Bavarois ont respecté leur rythme de marche, et plié la partie en 18 minutes. Franck Ribéry a ouvert le score à la 8e minute. Et le canonnier polonais Robert Lewandowski a réussi un doublé aux 12e et 18e minutes. «Le match était perdu pour nous avant même d'avoir commencé, mais contre le Bayern la moindre petite erreur est punie», a reconnu le manager du HSV Bernd Wehmeyer, ancien grand joueur du club. En deuxième période, Arjen Robben a corsé l'addition à la 55e minute (4-0), avant que Ribéry ne réussisse un slalom d'anthologie dans la défense pour marquer son deuxième but de la journée (5-0, 81e).

Tolisso blessé

Lewandowski, sans aucun concurrent pour le titre de meilleur buteur (22 buts déjà) depuis le départ d'Aubameyang de Dortmund pour Arsenal, a manqué un pénalty à la 86e minute, mais en a marqué un autre à la 90e minute (6-0). Ribéry et Robben, les deux légendes du club âgés de 34 ans, ont une fois de plus démontré que leur envie et leur motivation étaient intactes. Tous deux arrivent en fin de contrat en juin, tous les deux espèrent prolonger encore d'un an, mais les dirigeants munichois n'ont toujours donné aucune indication sur leur décision.

L'entraîneur Jupp Heynckes peut en tous cas préparer en toute sérénité le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi à Istanbul contre Besiktas (victoire du Bayern 5-0 à l'aller). Seul point noir: Corentin Tolisso entré à la mi-temps est sorti sur blessure après avoir joué un quart d'heure, visiblement touché au tibia droit. Pour Hambourg, avant-dernier avec sept points de retard sur la position de barragiste pour la relégation, le maintien dans l'élite semble désormais relever du miracle.

