La Hongrie dénonce le «genou à terre»

Des fans de la Hongrie tenant une banderole «anti-genou à terre» ont défilé dans les rues de Budapest samedi avant le match contre la France (1-1). Cette marche de protestation a eu lieu sur le chemin menant à la Puskas Arena où avait lieu, un peu plus tard, le duel contre les Bleus devant plus de 60 000 spectateurs.

You may have heard during the Hungary-France game that some Hungary fans marched before the game and protested against players kneeling before kickoff. Here's a photo via @AP_Sports from the march. pic.twitter.com/2dqNdZEkhR