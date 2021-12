Pas de duel Ronaldo-​​Messi, découvrez les 8es

L'UEFA reconnaît un «problème technique»

L'UEFA a reconnu un «problème technique» qui a conduit à l'annulation de celui effectué à midi. «En raison d'un problème technique avec le logiciel d'un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres, une erreur matérielle est survenue lors du tirage au sort. Par conséquent, le tirage a été déclaré nul et sera complètement refait à 15h», a indiqué la confédération européenne de football.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV