La Juventus de Turin est leader provisoire

Malgré une domination totale (76,5% de possession, 16 tirs à... 1), la Juventus de Turin a dû se montrer patiente pour venir à bout du Chievo Vérone, samedi soir en 22e journée du championnat d'Italie de football. Et les Bianconeri ont aussi dû compter sur deux cartons rouge encaissé par le Chievo pour faire la différence.

La 22e journée



Samedi

Sassuolo-Atalanta 0-3

Chievo-Juventus 0-2



Dimanche

Spal-Inter 12h30

Naples-Bologne 15h

Torino-Benevento

Genoa-Udinese

Fiorentina-Hellas

Crotone-Cagliari

Milan AC-Lazio 18h

Roma-Sampdoria 20h45

C'est d'abord le jeune Belge (21 ans) Samuel Bastien qui a pris deux jaunes coup sur coup, pour deux fautes sur Asamoah, une charge et un tirage de maillot, aux 34e et 36e minutes. Le joueur est donc vite rentré aux vestiaires. Juste après l'heure de jeu, Fabrizio Cacciatore l'a rejoint. Le défenseur du Chievo a discuté avec l'arbitre de manière trop vive et a pris un rouge direct.

Vérone réduit à neuf joueurs, la Juve pouvait respirer et faire la différence. Sami Khedira, d'abord, a repris du droit un centre de Bernardeschi que Mandzukic a laissé passer. L'Allemand libère les siens en ouvrant le score à la 67e. En toute fin de match, Gonzalo Higuain inscrit le second but de la tête (88e).

Avec ce succès 0-2, la Juventus de Turin repasse devant Naples qui accueille Bologne dimanche. Les Turinois ont deux points d'avance sur le Napoli, dix sur la Lazio et 13 sur l'Inter.