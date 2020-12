«Pogba à Manchester United, c'est terminé»

La fin de l'aventure à Manchester United se précise pour Paul Pogba. Son agent, Mino Raiola, a annoncé le départ du Français du club dans lequel il évolue depuis plus de trois saisons: «Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United», a-t-il dit dans une interview à Tuttosport qui sera publiée dans son intégralité mardi.

Revenu en 2016 après une première expérience infructueuse, Paul Pogba a connu des hauts et des bas à ManU, avec tout de même une victoire en Ligue Europa en 2017 et une saison à 15 buts en 2018/2019. Blessé la plus grande partie du dernier exercice et atteint du Covid en été, le milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2022 avait perdu sa place de titulaire cette saison, après des performances jugées insuffisantes.

À nouveau aligné au coup d'envoi à West Ham (1-3) le week-end dernier, Paul Pogba en a profité pour inscrire son premier but et enfin lancer sa saison. Pas de quoi envisager un futur dans le nord-ouest de l'Angleterre pour autant. Le champion du monde était tout proche de signer au Real Madrid en 2019 mais l'opération n'avait pas pu se faire. Un retour à la Juventus Turin a également été évoqué.

(th/L'essentiel)