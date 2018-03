À 14 ans, ce jeune footballeur affole le web

La carrière de «Boucles d'or» semble déjà toute tracée. À 14 ans, le Néerlandais joue dans les équipes de jeunes du FC Barcelone et avait été courtisé, notamment par Chelsea, alors qu'il n'était vieux que de 12 printemps. Son entourage a, de plus, déjà réussi à créer une vraie marque autour de celui qui a fait au moins trois fois le tour du monde grâce aux compilations de ses gestes techniques sur Youtube. Il faut avouer que Xavi Simons a déjà un style bien à lui. Le nom de Xavi est légendaire en Catalogne et son look du style David Luiz est facilement identifiable.

Il y a deux ans, le jeune homme avait été élu meilleur joueur d'un des plus fameux tournois de jeunes du pays: «Les Espoirs de la Liga». Depuis, il continue à faire tout juste sur le pré comme en-dehors. Enfin, tout juste comme un vrai footballeur pro, pas comme un «gamin» de son âge... Arrivé au FC Barcelone à l'âge de 7 ans, celui qui a fait ses débuts du côté de Villarreal pose déjà devant l'objectif comme un de ses glorieux aînés.

Sa communication est rodée et Xavi Simons a déjà son logo à lui. Rien n'a donc été laissé au hasard, car l'international néerlandais chez les moins de 15 ans est déjà sous contrat avec Nike, comme Ronaldo, Neymar et compagnie... Il serait aussi sur le point de s'engager avec un agent du nom de Mino Raiola, l'homme qui préside aux destinées de joueurs tels Pogba, Ibrahimovic ou Lukaku. S'il confirme ses promesses entrevues sur le terrain, nul doute que le petit Xavi sera une des stars des années 2020.

