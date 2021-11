Ronaldo sauve encore United, le Bayern cartonne

Les journées de Ligue des champions se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a encore sauvé son équipe d'une défaite qui semblait inéluctable, d'une superbe reprise de volée dans les arrêts de jeu contre l'Atalanta Bergame (2-2).

Le Portugais avait déjà égalisé en fin de première mi-temps au terme d'une action joliment construite. Rappelons qu'il avait inscrit le but de la victoire en fin de match la semaine dernière contre l'équipe italienne à Old Trafford (3-2), ainsi qu'il y a un mois contre Villareal (2-1), également dans les arrêts de jeu. Le quintuple Ballon d'Or en est à 5 buts en 4 rencontres européennes disputées, cette saison.

Le doublé de ce soir est d'une importance capitale, car il permet à Manchester United de conserver la première place du groupe devant Villareal, vainqueur des Young Boys Berne (2-0) du Luxembourgeois Christopher Martins Pereira, qui est resté sur le banc ce mardi.

Le Bayern et la Juve qualifiée

Dans les autres rencontres de soir, le Bayern a encore déroulé, en plus d'assurer sa qualification. 4-0 il y a un mois, 5-2 cette fois-ci, les Allemands n'ont pas fait de détail contre le Benfica Lisbonne. Dans une partie totalement maîtrisée, les Munichois ont rapidement fait la différence grâce à l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. Le Polonais, en lice pour remporter le Ballon d'Or, aurait même pu marquer un quadruplé s'il n'avait pas manqué son pénalty avant la mi-temps. Gnabry, auteur d'une jolie talonnade, et Sané ont marqué les deux autres buts munichois.

La défaite de Benfica fait les affaires du FC Barcelone, qui a souffert pour s'imposer sur la pelouse du Dynamo Kiev (1-0). Ansu Fati a délivré les siens à la 70e.

À noter également la première victoire de Lille dans cette compétition sur le terrain de Séville (1-2) et le succès de la Juventus Turin contre le Zénith Saint-Pétersbourg (4-2). Portés par Dybala (doublé) et Chiesa, auteur d'un but, les Italiens sont qualifiés pour les huitièmes.

(th/L'essentiel)