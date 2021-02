Il part en tribunes pour fêter son but

Cette partie de Jupiler League disputée dimanche a mis du temps à se décanter. Alors, lorsque l'ailier camerounais Didier Lamkel Zé, 24 ans, a inscrit le 1-0 à la 84e minute, il était à juste titre très content de lui.

Lamkel Zé est parti fêter ça dans des tribunes désertées en raison des restrictions sanitaires et s'y est installé comme un spectateur lambda. Sa troupe a fini par s'imposer 2-1 à l'extérieur et remonte ainsi à la 2e place du championnat belge, loin derrière l'intouchable FC Bruges.

????‍♂️ | Didier Lamkel Zé est un cas à part ! ⚪#BEEANT pic.twitter.com/nxLajrnsJZ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 7, 2021

«J'attendais beaucoup de ce derby. D'ailleurs j'ai été chambré par un défenseur du Beerschot qui me disait qu'on ne me voyait pas. Je lui ai répondu: "Tu vas me voir quand je vais mettre le ballon au fond des filets". Il fallait donc une célébration spéciale, alors j'ai fait une célébration à la Didier Lamkel Zé», a déclaré l'heureux buteur au micro de la chaîne Eleven Sport.

(L'essentiel)