Il met fin à son contrat en raison du froid

Le 12 août dernier, Musa Noah Kamara (19 ans) posait ravi et tout sourire avec son nouveau maillot de Trelleborgs, un club suédois militant en 2e division. L'attaquant sierra-léonais venait d'y parapher un contrat de trois ans et demi. Or rebondissement: une semaine plus tard, la formation scandinave et son nouvel attaquant annonçaient déjà leur séparation et la rupture de leur récent engagement. «Le joueur souhaite retourner dans son pays natal pour raisons personnelles», pouvait-on découvrir dans un communiqué publié sur le site officiel du club.

Selon la BBC, le joueur n'aurait tout simplement pas supporté la fraîcheur du climat suédois. Ce qui peut surprendre dans la mesure où il fait plus de 20 degrés en journée ces jours-ci à Trelleborg (environ 30 000 habitants), ville la plus méridionale de Suède. C'est à peine moins qu'à Freetown, au bord de l'Atlantique, où la température avoisine actuellement les 27 degrés.

La saison dernière, Musa Noah Kamara était devenu le meilleur buteur du championnat sierra-léonais avec 15 buts, ce qui avait largement contribué au sacre de son club des East End Lions. A-t-il voulu anticiper l'arrivée de l'hiver suédois? Son départ précipité laisse un froid.

