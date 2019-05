La fille de Mo Salah a voulu faire comme papa

C'est sans doute la vidéo la plus mignonne du week-end. Muet pour la 38e et dernière journée de Premier League, Mohamed Salah a vu revenir son coéquipier Sadio Mané, auteur d'un doublé dimanche face aux Wolves (2-0), et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), à sa hauteur en tête du classement des meilleurs artificiers, avec 22 buts.

Malgré la victoire, Liverpool a au final été devancé d'un tout petit point par Manchester City. Mais les supporters des Reds ont quand même fêté leurs héros et salué le trophée de meilleur buteur de Mo Salah. Sa fille Makka a ensuite vécu un moment unique en allant marquer un but sous les acclamations de la foule.

(L'essentiel/jsa)