Lineker lâche «BT Sports» pour suivre Leicester

«Je sens qu’il est temps de faire les choses que je me suis toujours promis de faire». Une page se tourne pour Gary Lineker. L’ancien attaquant de Leicester, du Barça et de Tottenham a refusé de prolonger son contrat avec BT Sport. Il y a assuré la couverture de la Ligue des champions pendant 6 ans et la finale entre Chelsea et Manchester City devrait bien être sa dernière.

Derrière cette décision, il y a bien sûr un élément important qui travaillait celui qui s’est reconverti dans les médias. L’ancien capitaine des Three Lions a décidé de laisser libre cours à sa fibre de supporter. Il va voyager dans toute l’Europe pour suivre l’aventure de son club de cœur, Leicester, qui s’est qualifié pour la seconde fois d’affilée en Europa League.

«Combien d’opportunités aurons-nous?», a-t-il demandé de manière rhétorique dans le tweet qui annonce sa décision, pour souligner l’exploit du club des Midlands de l’Est. «Je tiens à remercier BT Sport pour la généreuse offre de renouvellement», écrivait encore celui qui va fêter ses 60 ans en novembre. Il a aussi salué l’entreprise et ses collègues: «Un grand merci à tout le monde à BT Sport, devant et derrière la caméra. Vous êtes une équipe d’enfer. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Bien joué».

Celui qui n’a reçu aucun carton durant toute sa carrière ne sera pas seul derrière les Foxes. Ses quatre fils, qu’il a eus avec sa première femme Michelle Cockayne, seront aussi de la partie. Que les amateurs de football anglais et de l’émission «Match of the Day» se rassurent: Gary Lineker restera à la présentation du programme de la BBC, comme il le fait depuis 1999.

(L'essentiel/Sport-Center)