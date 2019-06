La France au tapis, la Belgique déroule

Complètement apathique et dépassées dans tous les compartiments du jeu, les Bleus ont totalement déjoué en Turquie, où ils se sont inclinés (2-0), en qualifications pour l'Euro 2020, samedi. Ayhan et Under ont permis aux Turcs de prendre le large en première période, et les champions du monde n'ont jamais su revenir dans la partie.

La note aurait pu être encore plus salée si Hugo Lloris n'avait pas multiplié les arrêts en deuxième mi-temps.

Pas de surprise en revanche pour la Belgique qui s'est facilement imposée contre le Kazakhstan (3-0) grâce à des buts de Mertens, Castagne et Lukaku. L'Allemagne a également fait le job en Biélorussie en s'imposant 2-0 (buts de Sané et Reus). À noter la victoire de l'Italie en Grèce et le carton de la soirée pour la Russie contre Saint-Marin (9-0).

(th/L'essentiel)