Un arbitre utilise la vidéo...qui n'existe pas

Si l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), introduite dans toujours plus de compétition différentes, entre peu à peu dans les mœurs, elle ne fait pas encore l'unanimité parmi les différents acteurs du ballon rond. Mais un directeur de jeu au moins semble vraiment convaincu, au point de se retrancher derrière la vidéo... même quand il n'y en a pas!

Dimanche, l'arbitre international Wilmar Roldan (photo), qui avait découvert le VAR en officiant dans le cadre du Mondial 2018 en Russie, s'est illustré lors du match de championnat colombien entre l'Atlético Bucaramanga et l'Independiente Santa Fe.

L'arbitre avait raison

Après avoir consulté son juge de ligne et validé un but malgré un possible hors-jeu, M. Roldan a fait le signe caractéristique de la vidéo avec les deux mains pour asseoir sa décision, par ailleurs correcte (les ralentis TV l'ont montré), alors que le système n'est pas en vigueur en Colombie.

Les joueurs de Santa Fe, battus 2-1, ont râlé mais accepté le choix du directeur de jeu, même s'il n'est pas dit qu'ils se soient rendus compte de la supercherie sur la pelouse même.

(L'essentiel/ymu)