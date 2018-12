Suspendu six mois pour s'être rajeuni de 13 ans

Gourav Mukhi est ce qu'il convient d'appeler un talent supposément précoce. Le 7 octobre dernier, l'attaquant du FC Jamshedpur était devenu le plus jeune buteur du championnat indien en inscrivant le premier but contre Bengaluru (2-2). Alors que le «jeune» Mukhi entrait dans l'histoire de la Super League indienne (ISL), des doutes sont cependant très vite apparus sur son âge. Une première enquête a facilement démontré que le joueur, qui était déjà âgé de plus de 14 ans en 2015 selon des documents officiels, ne pouvait pas avoir seulement 16 ans trois ans plus tard.

Les responsables de la Fédération ont fini par découvrir l'ampleur de la supercherie, à la suite d'une audition de l'accusé durant laquelle il s'est avéré que le faux recordman avait en réalité 29 ans, puisqu'il est né le 1er juillet 1989. La commission de discipline de la Fédération a aussitôt condamné Gourav Mukhi à six mois de suspension pour usurpation d'âge. Récidiviste en la matière, le buteur avait du reste déjà été suspendu une première fois en juillet 2015 lorsqu'il avait alors prétendu être un junior.

He was subsequently given a six-month suspension by the All India Football Federation, in what was the most high profile case on the subject thus far in Indian sport.https://t.co/9KsHsySdfA— Arka Bhattacharya (@ArkaTweets10) 11 décembre 2018

(L'essentiel/njr)