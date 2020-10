Tottenham battu à Anvers, Benfica déroule

Le Benfica Lisbonne s'est facilement imposé (3-0) face au Standard de Liège à l'occasion de la deuxième journée de Ligue Europa, jeudi. Les Lisboètes ont bénéficié de deux pénaltys transformés par Pizzi (49e) et Waldschmidt (66e). Pizzi a ensuite donné plus de relief à la victoire du Benfica à la 76e.

Victoire facile également pour Arsenal contre Dundalk (3-0) et pour le Milan AC contre le Sparta Prague (3-0). Naples s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1) et Braga sur celle du Zorya Lougansk (1-2). Du côté des clubs français, Nice a réagi après un premier match raté en battant l'Hapoël Beer Sheva (1-1) et Lille est revenu en seconde période contre le Celtic Glasgow (2-2).

La grosse surprise est venue d'Anvers où le Royal Antwerp a battu le Tottenham de José Mourinho (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Refaelov en première période (29e).

(L'essentiel)