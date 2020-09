Tottenham va-​​t-​​il lâcher le match contre Chelsea?

Quatre matches en huit jours, on a fouillé les archives et, au stade de nos recherches, cet enchaînement brutal est une première dans le football moderne. Entre dimanche 27 septembre 15 heures et dimanche 4 octobre 17h30, Tottenham va en effet aligner Newcastle en championnat (1-1), Chelsea en Coupe de la Ligue (mardi soir), le Maccabi Haïfa en barrages de Ligue Europa (jeudi) et enfin Manchester United à Old Trafford. Si vous ajoutez que pour préparer ce pensum, les Spurs s’étaient déplacés jeudi dernier en Macédoine du Nord, vous obtenez la définition d’un calendrier démentiel et dangereux pour la santé des joueurs.

Sans surprise, Heung-min Son – meilleur élément du début de saison et auteur d’un quadruplé il y a dix jours à Southampton – s’est déchiré la cuisse dimanche. Le prix des excès mais aussi une sonnette d’alarme pour le management de José Mourinho, qui avait laissé le Coréen 90 minutes sur le terrain contre le KF Shkendija. «Sonny est juste le premier à se blesser, d’autres vont suivre», a prédit le Portugais dimanche après le nul contre Newcastle. Juste avant, il avait développé sa stratégie pour survivre à cette semaine folle semaine: abandonner le match contre Chelsea.

Une première pour Gareth Bale

«J’adorerais jouer la Coupe de la Ligue à fond mais je ne pense pas que ce soit possible. Le match de jeudi peut nous rapporter beaucoup d’argent. Pas autant que la Champions League mais la somme d’argent reçue pour une participation à la phase de groupe de l’Europa League est conséquente et un club comme le nôtre en a besoin». Faut-il en déduire que «le Mou» va «balancer» son derby contre les Blues, ce qui s’apparente à un blasphème au regard de la rivalité entre les deux clubs?

«Chelsea a joué samedi, a profité de deux jours plein de repos et ne rejouera que le week-end prochain. Cela veut dire que si le manager ne souhaite pas faire tourner son effectif pléthorique, il peut». Le sous-entendu est à peine voilé: Chelsea a tout pour gagner ce match que Tottenham est obligé de négliger. Vraiment? José Mourinho n’inventerait-il pas ici l’une de ses pirouettes rhétorique pour transférer la pression sur l’adversaire? Après tout, l’équipe B des Spurs pourrait tout à fait coïncider avec les grands débuts sous le maillot blanc de Gareth Bale et de Sergio Reguilon (transféré de Séville). Avec des «seconds choix» comme Serge Aurier, Tanguy Ndombele ou Moussa Sissoko, ce «match balancé» pourrait alors valoir quand même le détour.

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)