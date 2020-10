De Deschamps à Pamela Anderson, Rami dit tout

Adil Rami a donné un entretien au Figaro à l'occasion de la sortie de son livre, «Autopsie». Et malgré le titre de l’ouvrage (paru aux éditions Hugo Sport), l’ex-défenseur de l’équipe de France semble plus que jamais vivant. Celui qui vient de s’engager pour deux saisons avec Boavista Porto, après deux expériences avortées en Turquie puis en Russie, n’a évité aucun sujet, y compris les plus délicats.

«Didier Deschamps, j’avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l’encadrer. Pire, je le haïssais, lance le Franco-Marocain de 34 ans à propos de celui qu’il connut à Marseille avant les Bleus. Maintenant, je le remercie. Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m’excuser. Au début, il était trop strict et ne pensait qu’au travail. J’adore bosser, mais pas H24, il faut aussi décompresser. On ne s’est pas toujours compris là-dessus».

«Trop de sorties, trop de filles»

À propos de décompression, Adil Rami n’était visiblement pas toujours le dernier. Au point que cela a pu nuire à son parcours de sportif: «J'aurais pu faire une plus belle carrière avec une meilleure hygiène de vie, admet-il. Trop de sorties, trop de filles et je n'ai pas fait attention à mon poids. Mon grand problème fut la bouffe. J'adore manger. Quand j'étais moyen, c'est que j'avais deux ou trois kilos de trop. C'est dommage car quand je suis à 100% physiquement, aucun attaquant au monde ne me fait peur».

Licencié par l’Olympique de Marseille pour «faute grave» en août 2019, le défenseur central réaffirme son amour pour le club phocéen et ses supporters. Mais: «Il y a une personne que je hais (NDLR: Jacques-Henri Eyraud, président du club). Il a eu l'habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c'est la même chose dans le monde du foot. Il m'a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l'OM. Je ne peux pas encore en parler mais un jour on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j’ai été viré injustement et la justice fera son travail».

Branché - forcément - sur sa relation passée avec Pamela Anderson, celui qui s’était mué en remplaçant-animateur des Bleus lors du Mondial 2018 a une nouvelle fois balayé les accusations de la star, qui l’avait accusé de violences conjugales. «Je sais ce qu'elle a voulu faire en m'accusant de ça, explique-t-il. Quand quelqu'un parle en premier sur les réseaux sociaux, on a l'impression que sa parole fait foi. Elle a voulu me fracasser, notamment sur ma collaboration avec l'association de défense des femmes battues. Elle n'a jamais porté plainte, car rien de tout cela ne s'est passé. J'ai des vidéos et photos qui peuvent infirmer ce qu'elle a avancé. C'est du passé maintenant et je ne veux plus être associé à elle».

(L'essentiel)