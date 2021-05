Le Fola explose Differdange, le Swift en tête

Le suspense reste entier pour le titre de champion du Luxembourg de football. Hesperange, Dudelange et le Fola Esch peuvent toujours prétendre être sacré au bout de cette saison pas comme les autres. Ce samedi, le Swift a pris seul les commandes du classement en s'imposant 4-0 contre Rodange, avec un doublé de Perez et des buts de Corral et Abdallah. Les joueurs d'Hesperange comptent désormais 2 points d'avance sur le F91, tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Wiltz.

Troisième, le Fola reste en embuscade à trois points du leader, avec un match en plus à jouer, contre Wiltz, et une différence de buts favorable par rapport à ses concurrents. Ce samedi, le club eschois a atomisé Differdange 5-0, avec un triplé de Hadji, un but de Sinani et un but contre son camp d'Osmanovic.

Dénouement le week-end prochain

Dans les autres rencontres de ce samedi, on soulignera la jolie victoire du Racing à Pétange 0-5, le succès du Progrès face à la Jeunesse 2-0 ou encore la défaite de Rosport 0-3 contre Hostert.

Le dénouement approche et le champion du Luxembourg sera connu le week-end prochain. D'ici là, le Fola aura rattrapé son retard en jouant contre Wiltz mercredi soir à 19h30. L'occasion d'aborder la dernière journée en leader, en cas de victoire. Dimanche prochain, pour la 30e et dernière journée, le Fola rendra visite à son voisin de la Jeunesse pour un derby de la plus haute importance. Le Swift se déplace à Differdange et le F91 reçoit Hamm Benfica.

La 29e journée

Wiltz - F91 0-0

Swift - Rodange 4-0

Fola - Differdange 5-0

Mondorf - Etzella 2-3

Rosport - Hostert 0-3

Progrès - Jeunesse 2-0

Pétange - Racing 0-5

Hamm - Strassen 1-2

Le classement

1. Swift 65 points (différence de buts: +44)

2. F91 63 (+40)

3. Fola 62 (+46)

4. Racing 53 (+18)

5. Progrès 52 (+18)

6. Jeunesse 43 (+1)

7. Differdange 42 (+1)

8. Wiltz 41 (+6)

9. Hostert 36 (-9)

10. Strassen 32 (-24)

11. Mondorf 27 (-23)

12. Rodange 27 (-25)

13. Hamm Benfica 26 (-14)

14. Rosport 26 (-30)

15. Ettelbruck 24 (-23)

16. Pétange 21 (-26)

(jw/L'essentiel)