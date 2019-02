Neymar pourrait refouler les terrains plus tôt

Souffrant d'une nouvelle fracture du 5e métatarse du pied droit depuis le 23 janvier, Neymar a déjà manqué quelques semaines de compétition. Il devrait être out encore pour quelques mois. Pourtant l'attaquant brésilien a annoncé son intention de revenir plus tôt sur la chaîne YouTube, Fui Clair,«on fait des traitements pour accélérer la rééducation et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j'aime le plus au monde: jouer au foot».

L'objectif du parisien serait d'être de retour pour le quart de finale de la Ligue des champions si Paris se qualifie. «Nous pensons que si tout se passe bien, il pourrait être de retour pour les quarts», a affirmé son physiothérapeute.

(mm/L'essentiel)