Effervescence autour du retour de Ronaldo à ManU

Depuis que l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a assuré, vendredi, que Cristiano Ronaldo serait sur le terrain «à un moment ou à un autre» cet après-midi contre Newcastle (16h), tous les faits et gestes du Portugais accaparent l’attention encore davantage que d’habitude.

Si la question de la titularisation ou non de CR7 est sur toutes les lèvres, la presse britannique est au taquet pour évoquer le retour de la star sur les pelouses anglaises. Ce matin, l’arrivée des joueurs de l’équipe à leur hôtel avant le match suffisait à créer l’événement.

Comme en 2008?

Dans l’impatience ambiante, toutes sortes de statistiques sont également ressorties. Ainsi, la dernière apparition de Cristiano Ronaldo avec le maillot de ManU sur les épaules face à Newcastle (en janvier 2008) s’était soldée par un sec 6-0 et un triplé du Portugais. Inutile de préciser que les fans mancuniens verraient bien le scénario se répéter…

In his last appearance for Red Devils against Newcastle back in 2008, MANU scored 6-0, CR7 scored a hat-trick. GOAT is making his second United debut today, and fans around the globe are ready to cheer for their Team and CR7. Hope for the best. GGMU.