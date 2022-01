Une mi-​​temps de 71 minutes à cause d'un drone

Il y a eu les bouteilles lancées sur des joueurs, qui ont pu retarder ou même faire annuler des matches. Il y a aussi les célèbres «strikers», qui ont aussi fait la légende des stades anglais ou d'ailleurs. Des animaux aussi, comme encore récemment en Grande-Bretagne un renard, qui est entrée sur la pelouse. À Brentford, samedi, la partie de Premier League a vu un intrus étrange retarder longuement la partie entre le club local et les Wolverhampton Wanderers.

The first half in Brentford vs. Wolves clocked in at 71 minutes and 28 seconds ⏳ pic.twitter.com/WPEPVWriZS

En première période c'est un... drone qui a obligé l'arbitre à suspendre la rencontre, pour des raisons de sécurité. La farce a été longue à un tel point que la mi-temps initiale a duré la bagatelle de 72 minutes. Le directeur de jeu a, en effet, sifflé la fin des hostilités alors que le chronomètre affichait officiellement 45’ + 26'28! Le pire pour les spectateurs de cette rencontre? Aucune des deux équipes n'avait réussi à cadrer le moindre envoi pendant ce temps-là.

Brentford and Wolves players have been taken off the pitch after an unofficial drone was spotted lingering over the stadium. pic.twitter.com/0pRz8y0RDP