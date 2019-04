«Draxler, Buffon, Kehrer, c’est le cirque Pinder»

Mais que se passe-t-il donc au Paris Saint-Germain? Alors que début mars, la presse française se demandait déjà à partir de quel moment le PSG allait remporter un sixième titre en sept saisons depuis 2013, ce sacre n'est toujours pas tombé mi-avril et les joueurs de Thomas Tuchel viennent d'enchaîner un nul contre Strasbourg (2-2) et deux revers de suite face à Lille (5-1) et Nantes (3-2).

À 6 matchs de la fin du championnat de Ligue 1, le PSG compte actuellement 17 points d'avance sur Lille et on ne voit absolument pas comment les Lillois pourraient revenir sur les Parisiens, mais la révolte gronde sur les réseaux sociaux et l'excuse des nombreux blessés (Marquinhos, Neymar, Edinson Cavani, Juan Bernat, Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Meunier et Angel Di Maria) ne suffit plus aux supporters pour qui la fin de saison tourne clairement en eau de boudin.

«Draxler, Buffon, Diaby, Kehrer, c’est le cirque Pinder», s'exprimait, mercredi soir, sur Twitter, Julien, alors qu'il regardait les Parisiens se faire dévorer par les Canaris nantais. L'action la plus improbable est survenue peu avant l'heure de jeu lorsque le gardien italien Gianluigi Buffon s'est retrouvé en position de latéral droit avant de voir ses coéquipiers perdre la balle dans l'axe du jeu... Ce qui a déclenché de nombreux réactions assez marrantes sur les réseaux sociaux. Le PSG va-t-il enfin conclure cette affaire face à Monaco? Réponse ce dimanche 21 avril à 21h...

Buffon qui se replace en latéral droit puis qui revient en marchant vers son but, Coulibaly qui réussit à la mettre au-dessus, Paredes aurait pu être passeur décisif

Ça résume bien le match d'hier, enchaîner avec City - Tottenham derrière ça secoue pic.twitter.com/IGcN0Zg9ET — Roumy ????????⭐⭐ (@pikking16) 18 avril 2019

Mais où est donc Buffon ??????? pic.twitter.com/ZkwQw2GffV — Oyékounlé???????? (@EdounDylan) 17 avril 2019

Buffon qui retourne dans ces cages #FCNPSG pic.twitter.com/UPOGxdBDbc — Antoine (@Antoine__Psc) 17 avril 2019

Il est indécent de parler des absents au PSG. Il faut parler des choix sportifs.

Salaire joueurs alignés (L'Equipe/LeParisien)

Buffon: 750K

Kimpembe: 670K

Kurzawa: 250K

Kehrer: 460K

Nsoki: N.C.

Alves: 700K

Paredes: 610K

Draxler: 600K

Diaby: N.C.

Nkunku: 40K

Choupo-Moting: 350K — Alexandre Birraux (@AlexBirraux) 17 avril 2019

Cette image est une honte absolue !!!!! Seulement 4 joueurs du PSG viennent s'expliquer et surtout s'excuser aupres des sup !!!! Les autres vous etes ou les Buffon, Draxler... les pseudos cadres ???!!!!!! pic.twitter.com/14M29hSHDN — Ryo Saeba (@Chris78300) 17 avril 2019

(fl/L'essentiel)