Le bus de Manchester City attaqué à Liverpool

Le bus transportant les joueurs de Manchester City a été visé par des jets de bouteilles et de canettes à son arrivée au stade une heure avant le coup d'envoi de la rencontre, remportée 3-0 par Liverpool. L'UEFA a précisé que l'enquête portera sur l'utilisation de feux de bengale, les jets d'objets, les actes de vandalisme et les nuisances pour le public.

"Les accusations d'actes de vandalisme et nuisance pour le public concernent les incidents impliquant le bus de l'équipe de Manchester City", a indiqué l'UEFA dans un communiqué. Le cas sera étudié par son instance disciplinaire le 31 mai, a précisé l'UEFA.

Klopp: "For Liverpool FC, I have to say sorry."



Pep: "I want to thank Jurgen for his words, I know that is not Liverpool."



The two managers speak to @DesKellyBTS about the scenes that affected Man City's team bus outside Anfield... pic.twitter.com/QJGUInODdJ