Griezmann capitaine de soirée à Ibiza

Ole Gunnar Solskjær ne trouve toujours pas la solution aux maux de son équipe. Manchester United a cette fois été ridiculisé par Burnley sur sa pelouse, à la suite de buts magnifiques de Wood peu avant la mi-temps et de Rodriguez juste avant l'heure de jeu, sur les deux premiers tirs cadrés des «Clarets». Les Mancuniens laissent ainsi filer les places qualificatives pour la prochaine Champions League.

Deux autres formations qui n'étaient pas au mieux ces dernières semaines ont réagi à domicile. Leicester, le 3e surprise du classement, a rebondi face à West Ham (4-1). La troupe de Brendan Rodgers a fait forte impression contre des «Hammers» qui ont laissé Albian Ajeti sur le banc tout le match et marqué par Barnes (25e), Pereira (45e+5) et Perez (81e et 88e). Les «Foxes» regretteront toutefois peut-être longtemps la sortie sur blessure de Jamie Vardy, touché aux ischio-jambiers.

Tottenham a quant à lui tremblé sur sa pelouse face à Norwich (2-1). Les Londoniens avaient certes ouvert le score par Alli 7 minutes avant la pause, mais l'inévitable Pukki a égalisé à la 68e. Les «Spurs» de José Mourinho ont fini par passer l'épaule un peu chanceusement à 10 minutes du coup de sifflet final par Son, à l'affut au 2e poteau sur un centre contré d'Alli.

Le PSG s'est qualifié pour la première finale de sa saison, celle de la Coupe de la Ligue, en s'imposant 3-0 à Reims et retrouvera Lyon le 4 avril au Stade de France pour tenter d'améliorer son propre record avec un neuvième trophée dans la compétition.

Une tête de Marquinhos sur corner (9e), un but contre leur camp des Rémois (31e) et un ballon repris de près par le jeune Kouassi (78e) sur deux autres coups de pied arrêtés ont ouvert les portes de la finale à la bande de Neymar et Mbappé, titularisés en Champagne et toujours en course pour un premier triplé national sous l'ère Tuchel.

La Juventus s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant l'AS Rome 3-1, grâce notamment à un nouveau but de Cristiano Ronaldo. La phase à élimination directe de la Ligue des Champions approche et le Portugais monte en puissance, prêt à aborder cette période de la saison qui est sa préférée.

Alors que la Roma affrontera la Lazio dimanche dans le Derby de Rome et que la Juventus jouera contre Naples, les deux équipes doivent désormais se tourner vers le championnat. En Coupe, la Juventus ne connaîtra son adversaire en demi-finale que dans une semaine. Ce sera soit l'AC Milan, soit le Torino.

Sans Lionel Messi, Sergio Busquets et Gerard Piqué, laissés au repos par l'entraîneur Quique Setien, l'équipe catalane, qui n'a pas effectué de tirs en première période, a concédé l'ouverture du score aux locaux par l'intermédiaire de Javier Perez Mateo dès la 9e minute.

Griezmann a égalisé à la 72e minute pour le Barça, qui a remporté à 30 reprises le trophée, avant que l'attaquant international français ne donne un avantage définitif aux Catalans avec un deuxième but inscrit dans les arrêts de jeu de la seconde période (90e + 4).Grand rival des Barcelonais, le Real Madrid se déplace mercredi à 21h00 en Coupe d'Espagne sur la pelouse d'Unionistas Salamanque, également pensionnaire de 3e division.

